[Évènement] PrestaShop Day : faites le plein d'idées e-commerce De la TPE à la grande enseigne, le PrestaShop Day invite tous les professionnels de l'e-commerce à augmenter le potentiel de leur business dans un esprit startup ! Avec plus de 45 ateliers et tables rondes, participez à une journée d'échanges qui place l'humain au coeur de la réussite de l'e-commerce. > En savoir plus