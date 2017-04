Salon E-Marketing Paris ouvre ses portes aux Start-Up Cette année et comme depuis 3 ans, le salon E-Marketing Paris vous propose 2 sessions Starting Blocks autour des thèmes suivants : Les 5 actions marketing efficaces à mettre en place pour développer sa notoriété, Les stratégies Marketing qui séduisent les investisseurs. Les 10 Startups présentes : Pic in Touch, Op'n Kitchen, Nevereatalone, Penn ar Box, PATATAM, Le Chocolat des Français, Mutum, Avolta et 1001 Pact. Le programme est en ligne, découvrez le et inscrivez-vous > En savoir plus