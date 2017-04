Salon E-Marketing Paris - Près de 90 prises de parole en 3 jours Cette année, le salon E-Marketing Paris vous propose près de 90 prises de parole exposantes. Venez échanger et découvrir autour de 7 thèmes : Recruter & Fidéliser - Exploiter les data clients - Stratégie Digitale - Maitriser le marketing de la performance - Engager sa communauté - Innovations. Le programme complet est en ligne, découvrez le et inscrivez-vous > En savoir plus