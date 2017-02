Oracle Modern Business Experience - 29 mars 2017 Digital et phygital créent et amplifient de nouvelles attentes de la part du consommateur. Votre marque est-elle réellement en capacité de délivrer cette expérience attendue par vos clients et de redéfinir ainsi son champ relationnel ? Le 29 mars, innovation, design thinking et data driven marketing seront au coeur du Modern Business Experience. Responsables marketing, vente, service client, e-commerce, digital... prenez part aux débats. > En savoir plus