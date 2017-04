Etat Des Lieux De L'Industrie Programmatique Cette année, AdRoll a mené une enquête dans de nombreux secteurs auprès de plus de 300 spécialistes en marketing de la zone EMEA afin de découvrir comment les entreprises envisagent et saisissent les nouvelles opportunités de marketing offertes par cette technologie qu'est l'achat de publicité en programmatique. > En savoir plus