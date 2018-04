Comment le paiement omnicanal améliore la relation client ? Découvrez dans ce livre blanc, comment faire du paiement un atout au service de la relation client. Au-delà de cet acte qui doit être facile, rapide et sécurisé, se joue une expérience de marque irréprochable et positive. Une mise en place à fort enjeu en terme de business et d'image, que nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir. > En savoir plus