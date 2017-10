Cas client : BazarChic accélère sa transformation digitale Avec plus de 8 millions de membres, BazarChic est l'un des leaders de la vente privée en ligne. L'enseigne a récemment décidé de transformer son Service Relation Membres en Centre d'Ecoute de la Voix du Client. Découvrez comment BazarChic a mené à bien son projet et les résultats obtenus. > En savoir plus