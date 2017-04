Améliorer l'expérience utilisateur grâce au programmatique Alors que le consommateur est devenu très exigeant envers les marques, les technologies ont désormais un rôle central à jouer et apportent de multiples solutions afin d'améliorer l'expérience publicitaire. Afin de les décrypter, MediaMath a interviewé une quinzaine d'experts français du programmatique pour comprendre leurs visions et leurs pratiques afin d'atteindre cet objectif. > En savoir plus